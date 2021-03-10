福原愛最新回應！坦白與A男相識過程，「絕對不是不忠關係」

32歲「桌球天后」福原愛日前被日媒《女性SEVEN》揭露疑似婚內出軌，多達55張和高帥男（A先生）共遊橫濱的照片全曝光，優質形象備受考驗。今（10日）最新一期週刊刊出她的最新專訪，福原愛談及找A先生出遊的動機，並再次強調和對方「絕對不是不忠的關係」！
今出刊的《女性SEVEN》電子版報導，福原愛說明和A先生認識的過程，「我們是在6、7年前一場晚宴認識， 那時我一點也不在乎他，因為是我朋友的朋友，在那之後就再也沒見過，直到今年回到日本時，因為很多事導致我強大的精神壓力，便突然想起這個人，並聯繫了他。」
福原愛透露，自己從A先生那得到很多回饋、支援，至於橫濱行，她解釋：「當我帶A先生回家幾次後，他建議我出去走走、散散心。因為除了比賽，我從沒去過橫濱，所以我跟他說『我想去橫濱玩』，由於疫情關係，我們沒搭電車，最後決定開他的車去。」
對於這趟旅行掀起軒然大波，福原愛說：「這一次是我的行為過於輕率，真的很抱歉給很多支持我的人帶來麻煩。」被問到A先生對她而言是何種存在？福原愛立刻答覆：「絕對不是不忠的關係！」（編輯：楊穎軒）
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