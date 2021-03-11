【個人意見】2021評論家選擇獎

評論家選擇獎接著金球獎登場，明星們也逐漸習慣這種在家拍紅毯照片的方式，像以前那樣現場服裝各顯氣勢的場合，不知道什麼時候會再有，只是當然對看的人來說（或他們在服裝上選擇的邏輯），基本上是差不多的。

安雅泰勒喬伊這次以紫紅色的薄紗禮服出場，雖然我個人很喜歡層次薄紗，但是上衣的交叉部分我不喜歡，那裡看起來像藍莓派，倒是想說一下這樣細緻的禮服在紅毯上可能不夠強烈，在全白背景的棚拍才能看出薄紗的細緻之處。

蓋兒加朵的長褲和大荷葉邊上衣搭配十分適合她，我喜歡這個長褲的剪裁，上衣則延續水波蛋的主題但這禮拜煮得比較熟。

亞曼達塞佛瑞則是為你送上水波蛋的那個早午餐服務生。說真的，這男裝元素設計有時候很容易顯得用力過頭，像這裡薄紗閃亮加上男裝元素真的有點多，領結還是亮片的，他跨出傳統舒適圈的努力很有意思，但是好像也只停留在有意思的階段。

我看了很久無法確定薇歐拉戴維斯底下紅色的一塊是衣服的奇特設計，還是他就是站在一塊紅地毯上（應該是圓形的紅地毯吧），他整體看起來像馬戲團的帳篷，也許拍照時不要那塊紅色還好些（還是那是洋裝的一部分）。

Yara Shahidi就是馬戲團裡的小丑，但是是超級時尚的馬戲團。我很喜歡這件衣服，上面的刺繡和圖案都很幽默，這是一個靈感來自塔羅牌的系列，這件很顯然的是愚人。

艾瑪柯林靠一次提名就讓人發現，她是敢穿界的明日之星，對於特別的服裝她有種奇妙的駕馭能力，即使看起來像廚具公司的水龍頭樣本也一樣。

姬蓮安德森這次選擇了長褲套裝，她看起來有點像是史上最時尚的房仲。

她帶看的豪宅保全制服是Dan Levy身上這款的。

John Boyega融合西裝跟非洲風的垂墜元素是十分成功的一個造型。我覺得是西裝外加外套的一個新嘗試。

Regina King的深藍禮服合身的恰到好處，也閃亮的恰到好處，但加在上面的條狀布料有點過多，我個人對條狀布料的原則很簡單，只要你看起來像被海帶攻擊過那就不是個好主意。

還是有人穿睡衣，Emerald Fennell這次選的是比較正式的大花裝飾羽毛，是所謂的外出型睡衣，這會不會是將來頒獎典禮的一個新潮流呢，且讓我們看下去。

然後奧蘭多布魯也來了。

圖片來自Vogue