瘋狂亞洲富豪真人版！菲律賓第一名媛把愛馬仕柏金包當畫布

▲出生於菲律賓顯赫世家的她，家族已富了好幾代，Heart有四個姊姊和一個哥哥，作為老么的她自然是家庭的掌上明珠，受盡父母疼愛。（圖／翻攝自IG@iamhearte）

被公認為菲律賓第一名媛的Heart Evangelista，在當地名氣相當大，因為她簡直是「天選之人」──家世好、基因好、有才華還有經商頭腦，比任何偶像劇女主角都還要優秀。出生於菲律賓顯赫世家的她，家族已富了好幾代，Heart有四個姊姊和一個哥哥，作為老么的她自然是家庭的掌上明珠，受盡父母疼愛。

從小就特別漂亮的她，長大後依然亭亭玉立，而且她的身材管理相當好，在13歲時曾被星探挖掘出道，拍攝廣告走紅，甚至登上時尚雜誌頭版。參演電視劇又得到當年的最佳演員獎，拍洗髮精廣告還紅到中國去。其實演藝圈只是她的業餘嗜好，更厲害的是她還相當會畫畫，曾將愛馬仕包都拿來當畫布。另外，她也曾辦過多次畫展，可以說是才女。

當地媒體盤點她會的才藝包括唱歌、演戲、當模特兒、主持、繪畫和企業頭腦，所有的優點都加諸在她一人身上，第一名媛之稱號當之無愧。不過，她的戀情因此被放大鏡檢視，時常受到父母干預。16歲初頭時她曾經跟男明星陷入愛河，但被父母阻止。後來幾年的戀情都沒能讓她動心，直到遇到Echo，但家族亦不同意她們結婚。兩人相戀三年多，後來父母欺騙她Echo去杜拜出差時出軌，並且隻手遮天不讓她倆見面。

傲氣的Heart於是跟他分手，四年後才得知真相的她，早已又開始了新的戀情。後來，她遇見大她16歲的Chiz，堅持結婚。如今的她家庭幸福，且持續為自己的事業而奮鬥，明明能靠家裡和顏值，但她偏偏靠實力，因此始終是媒體和社會大眾的寵兒。

原文自四方報