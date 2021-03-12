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侯佩岑、林月雲「黑歷史換重金」惹議　蔡詩萍揭貪婪內幕

侯佩岑、林月雲「黑歷史換重金」惹議　蔡詩萍揭貪婪內幕▲侯佩岑（左）母女遭爆黑歷史換重金，蔡詩萍（右）曝背後貪婪內幕。（圖／翻攝自侯佩岑、蔡詩萍臉書）
文 : NOWnews今日新聞

侯佩岑近來與媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，母女倆在節目上真情告白、相互道歉，不過曾2度介入閨密家庭的林月雲，因為再提自己過去的小三往事引發外界譁然。對此，作家蔡詩萍揭開「實境秀」背後內幕，直言螢光幕前的藝人們並非在「袒露自己」，而是在詮釋一場「表演必須很真的戲」。

蔡詩萍認為演員出身的林月雲、媒體出身轉戰藝人的侯佩岑，上節目前不可能不知道她們所要聊的內容，強調小三話題不會是不經意觸及的，所以這根本就是劇本之一，是已經安排好的一場表演。如今侯佩岑母女遭受外界高度反彈，蔡詩萍表示這就是把私領域的小三經驗，公然拿出來交換酬勞的代價，且不排除這正是節目所要的效果，「反彈越大，雜音越多，點擊率不就越高嗎？」

侯佩岑、林月雲「黑歷史換重金」惹議　蔡詩萍揭貪婪內幕
▲林月雲重提黑歷史，女兒侯佩岑（右圖）遭波及。（圖／翻攝自婆婆和媽媽微博）

至於實境秀的本質，蔡詩萍表示，或許大眾會以為是像「道德重整委員會」那樣，溫婉播出再溫暖落幕，不過實境秀的本質其實是要達到效果，所以不炒作、不把聲量炒到最高點，就不可能輕易收手。

蔡詩萍坦言，之所以這樣分析是想要提醒「看戲的人」，若真的以為侯佩岑母女揭露往事，是在袒露自己、面對自己，那就大錯特錯，因為那只是一場酬勞很高、表演必須很真的戲，而對於她們為了重金而重提往事，蔡詩萍不禁感嘆：「怎不令人看透也看穿，她們的算計與貪婪呢？以及實境秀背後的不擇手段。」（編輯：侯家瑜）

侯佩岑、林月雲「黑歷史換重金」惹議　蔡詩萍揭貪婪內幕
▲▼蔡詩萍臉書全文。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

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Tags : 侯佩岑林月雲蔡詩萍貪婪黑歷史

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