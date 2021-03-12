不靠爸！泰國人氣男星竟是億萬富翁二代　兵役體檢曝身世

泰國明星藝人除了時常出現很多學霸之外，富二代進入演藝圈的故事也十分多，但許多富二代都相當低調，讓人意外他們這種「不靠爸」的精神。曾因出演泰國戲劇《名門紳士》的男星James Ma當藝人多年從未談過家世，直到他進行兵疫的體檢照流出，粉絲驚訝他的姓氏竟是泰國富豪Assarasakorn引爆熱議，他才出面坦承他的確是億萬富翁Smith Assarasakorn的親兒子。

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Assarasakorn在泰國的事業版圖相當顯赫，主要是經營珠寶業和房地產，James Assarasakorn可以說是含著金湯匙出生。粉絲得知後都十分震驚，因為James的態度始終謙虛低調，且保持如此多年都沒在公開場合提及家世，足見教養非常好。

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身為泰國三台的人氣演員，James還擁有183公分的身高，是名符其實的高富帥。人生第一部主演的戲劇是《名門紳士》，而2016年以《這個平凡男子》人氣飆升，被封為「泰國國民老公」。另外，他是香港人和泰國華僑的後代，曾經被訪問過家境，他只表示父母經營中小企業，直至近年真名流出，才讓粉絲大驚原來他的家世並不普通，而是泰國的名門望族。

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原文自四方報