林俊傑開直播秀4億豪宅！王嘉爾看傻眼：朋友去你家會迷路嗎？

金曲歌王林俊傑出道多年，溫柔、細膩的嗓音總能令歌迷聽得如癡如醉，他日前從新加坡老家返台，目前正在台北的家接受隔離，日前晚間他突然在IG上開了長達51分鐘的直播，找來好友王嘉爾一同聊天，還向對方開箱家中內部景象。

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王嘉爾看到林俊傑家中能放得下一台超大的遊戲機台時，露出驚訝、傻眼的表情，不敢置信地說：「你朋友去你家會迷路嗎？」林俊傑表示那是朋友送他的，平時沒有在使用，只有用來收藏。

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林俊傑接著介紹他寬敞的客廳，透露有時候會在這邊與好友談天、玩狼人殺、桌遊等，而他的飯桌也很長，似乎可以坐得下10個人，是聚餐、開趴的好地方，旁邊還有一張大床可以讓林俊傑休憩，此外，從畫面中還能看到，客廳的櫃子上擺滿許多高級的公仔和高價收藏品。

據了解，林俊傑2019年購入200坪位在內湖的豪宅，且一次就買兩戶，花費約4億元，事實上，他前陣子也曾曝光過25樓高的日出，絕美風景如畫般映入眼簾，令人相當驚豔。（編輯：侯家瑜）

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