【專訪】謝欣穎與鄭人碩《角頭2》即興熱吻　辯駁「絕對不會主動告白」

「那個角色跟我有一部分滿像的，譬如個性啊，像平常談話或者是我面對阿慶（鄭人碩飾）凶他，我凶起來就是那樣子，跟熟識的人我才會有那樣的反應，因為在戲裡面那一場，我跟阿慶很不耐煩，我覺得他就是一個小混混，裡面的口氣是我自己的。」在電影《角頭－浪流連》中，跟鄭人碩有一段苦戀的謝欣穎這麼說。

的確，謝欣穎在《角頭－浪流連》中的個性和講話語氣，獨立又酷帥模樣和乾脆俐落的做事方法，真的和她平日如出一轍，不過，提到自己在片中主動告白鄭人碩一事，謝欣穎卻馬上辯駁：「我不是這樣的類型，我都是屬於被動，要人家先告白的那種，不然我絕對不會說，我絕對不會主動告白！」

其實，謝欣穎從小就愛看香港的《古惑仔》電影，「電視台都會播，是香港的代表之一，但很難得在台灣可以看到，所以台灣可以拍出《角頭》這種台灣專有的黑社會江湖故事，而且沒有地方可以挑剔。」這也讓她對《角頭2》愛不釋手，因此當受到《角頭－浪流連》邀請時，謝欣穎開心不已。

尤其當拍攝期間，真實接觸到來當臨演的真實「黑道兄弟」時，謝欣穎更是好奇地問東問西，她說：「實際跟他們聊天，他們都很害羞，不太敢主動跟女生講話，所以都是我主動找他們聊天，我會找他們聊說『你們手上的甩棍可以借我看一下嗎？真的假的？』就這種無聊的東西，然後他們會給我看，不過他們是比較閉俗的那種，回答只是講幾個字幾個字，但也可以看得出來，他們看到我的表情會變得比較柔和。」

片中，謝欣穎也親自嘗試吃檳榔，對此她稀鬆平常地說：「我之前就吃過了，台灣產的水果為什麼不吃呢，我也不討厭，就覺得什麼東西都要嘗試看看，檳榔沒有不好，只是看你怎麼吃它。我第一次吃的時候是露營的時候吃的，那時候很冷，旁邊的人就說你吃一顆就不冷了，大家可能認為檳榔是一個不好的東西，但它就跟菸跟酒一樣，你不要那麼常去吃它們就好了。」

由於《角頭－浪流連》大部分劇情著重在謝欣穎和鄭人碩的感情線，尤其2人在片中的即興熱吻，更是引起話題，謝欣穎表示自己和鄭人碩的表演方式，都不是那麼制式化，而是可以即興丟接的那種，因此就算沒事先講話就熱吻，她也覺得OK，倒是有一件事，謝欣穎挺感謝鄭人碩的。

她說：「由於我是第一次參與這部系列電影，開拍的時候，我看到『五虎將』的默契很好，偏偏我又是一個比較怕生慢熟慢熱的人，就覺得有一點卡，鄭人碩發現我這樣，在中午放飯的時候，會叫我過去跟大家一起吃飯聊天，然後有時候收工的時候，鄭人碩也會當一個總約人，會把大家都約去，他也不會明著說，因為想要讓妳融入所以才有這個局，不是刻意的，後來大家都是透過吃飯的1、2個小時過程中，彼此熟識，熟識之後就會有默契，慢慢覺得我在那個狀態裡面不會不自在。」

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