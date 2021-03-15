林月雲分手癌末情夫　「拿走多數遺產」卻缺席葬禮

侯佩岑近來因與媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，再提自己過去的小三往事而引發外界譁然。事實上，林月雲先前與已婚的富商邱嘉雄相戀、同居，對方還是自己閨密蔡貴照的老公，名嘴、資深媒體人呂文婉日前就在節目《突發琦想》上，爆料在邱嘉雄過世前，有留給侯佩岑母女倆3分之2的遺產，不過林月雲卻因為他女兒的一巴掌而缺席葬禮。

呂文婉表示林月雲在邱嘉雄罹癌時選擇離開，蔡貴照則是在醫院照顧邱嘉雄，有一天邱嘉雄請她先回家，不知情的女兒到醫院探視後，發現林月雲竟在病房裡，一個箭步就直接賞了林月雲一巴掌，邱嘉雄看到後氣不過，大聲喝斥女兒，要她跟林月雲道歉，林月雲則是趕緊上前阻止邱嘉雄，哭喊：「不要打女兒，都是我的錯，都是我不好。」

呂文婉透露林月雲在此事件後，就再也無法靠近邱嘉雄，林月雲和侯佩岑才會因此缺席葬禮，呂文婉認為情有可原，因為有可能是她們為了顧慮元配的心情和其家族的感受，不過邱嘉雄告別式當天，有狗仔跟拍侯佩岑母女倆，發現她們竟開心聚餐到將近深夜，再加上邱嘉雄走後留給她們3分之2的遺產，呂文婉表示這就是侯佩岑母女倆讓外界看不下去的原因。（編輯：侯家瑜）

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