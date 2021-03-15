最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

林月雲分手癌末情夫　「拿走多數遺產」卻缺席葬禮

林月雲分手癌末情夫　「拿走多數遺產」卻缺席葬禮▲林月雲拿情夫遺產卻缺席葬禮，呂文婉曝背後真相。（圖／ 突發琪想Youtube）
文 : NOWnews今日新聞

侯佩岑近來因與媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，再提自己過去的小三往事而引發外界譁然。事實上，林月雲先前與已婚的富商邱嘉雄相戀、同居，對方還是自己閨密蔡貴照的老公，名嘴、資深媒體人呂文婉日前就在節目《突發琦想》上，爆料在邱嘉雄過世前，有留給侯佩岑母女倆3分之2的遺產，不過林月雲卻因為他女兒的一巴掌而缺席葬禮。

▲林月雲節目上懺悔往事遭外界撻伐。（圖／芒果TV）

呂文婉表示林月雲在邱嘉雄罹癌時選擇離開，蔡貴照則是在醫院照顧邱嘉雄，有一天邱嘉雄請她先回家，不知情的女兒到醫院探視後，發現林月雲竟在病房裡，一個箭步就直接賞了林月雲一巴掌，邱嘉雄看到後氣不過，大聲喝斥女兒，要她跟林月雲道歉，林月雲則是趕緊上前阻止邱嘉雄，哭喊：「不要打女兒，都是我的錯，都是我不好。」

▲呂文婉透露邱嘉雄當時想動手打女兒，替林月雲出氣。（圖／突發琪想Youtube）

呂文婉透露林月雲在此事件後，就再也無法靠近邱嘉雄，林月雲和侯佩岑才會因此缺席葬禮，呂文婉認為情有可原，因為有可能是她們為了顧慮元配的心情和其家族的感受，不過邱嘉雄告別式當天，有狗仔跟拍侯佩岑母女倆，發現她們竟開心聚餐到將近深夜，再加上邱嘉雄走後留給她們3分之2的遺產，呂文婉表示這就是侯佩岑母女倆讓外界看不下去的原因。（編輯：侯家瑜）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞     》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 侯佩岑林月雲癌末情夫葬禮遺產

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com