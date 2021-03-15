葛萊美獎／女力爆發！狂掃大獎　碧昂絲拿4獎成大贏家

第63屆葛萊美頒獎典禮由於疫情關係延期至台灣時間今（15）早舉行，並改以線上直播僅有藝人們在現場無觀眾的方式進行，在正式典禮開始前，已經先行頒發許多獎項，而本屆的大贏家是碧昂絲（Beyonce），共入圍9項，一次抱走了4項獎；年度製作獎則是由怪奇比莉拿下、年度專輯由泰勒絲奪下。

碧昂絲入圍年度專輯、年度歌曲、最佳節奏藍調演出、最佳節奏藍調歌曲；與Megan Thee Stallion合作的歌曲《Savage》則是入圍了最佳饒舌演出、最佳饒舌歌曲，還憑著《Black Is King》入圍最佳音樂影片，以《Brown Skin Girl》入圍最佳音樂錄影帶等，最後她拿走了4項獎項，包含「最佳饒舌表演」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳音樂錄影帶」，以及「最佳節奏藍調表演」。

至於「年度專輯」則是由泰勒絲的專輯《Folklore》榮獲；去年的葛萊美大贏家怪奇比莉（Billie Eilish ）則是以專輯《 Everything I Wanted》奪得「年度製作」殊榮。而怪奇比莉在上台領獎時表示，這個獎項應該由Megan Thee Stallion拿才對，「這讓我很困惑，Megan，我要寫一篇關於你應該得獎的文章。他們（指評審）沒有理由選我啊！我認為這是你的，你應得的。」

此外，「最佳流行專輯」由Dua Lipa（杜娃黎波）的《Future Nostalgia》獲得；「年度新人」則是Megan Thee Stallion；「年度歌曲」獲獎者則是H.E.R.的《I Can’t Breathe》。

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