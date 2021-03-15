曝正宮女兒「恨死侯佩岑」？于美人昔節目言論惹議　還原真相「沒空炒新聞」

侯佩岑與媽媽林月雲日前上大陸節目《婆婆和媽媽》，林月雲罕見提及過往與侯世宏、邱嘉雄的不倫戀情，主動向女兒懺悔，侯佩岑擁抱安慰媽媽，據傳母女倆因此賺進高額報酬，慘遭輿論圍剿，即便侯發長文道歉也難滅公眾怒氣。今（15日）于美人10年前在節目《非關命運》提到邱嘉雄女兒「恨死侯佩岑」的片段被翻出，于美人對此回應《NOWnews今日新聞》表示，當初節目上並非討論小三議題，是在討論孩子的立場，父母婚姻被外遇介入的情況而已。

于美人2011年在節目《非關命運》探討「非婚生子女的傷痛何去何從」主題，以及提到林月雲當年向侯妻、邱妻道歉的新聞，內容先是說接到某第三者小孩的電話，透露他們很自卑、從小名不正言不順，須靠時間才能克服，雖然與母親共生，但又覺得自己存在，是媽媽跟這個男人連結的唯一價值，他要為母親抱不平，又要承擔自己的身分，所以非常痛苦；後再提到邱嘉雄的兒女有的認同林月雲，但有一個女兒「恨死侯佩岑」。

對於該節目橋段被拿出來討論，于美人略微生氣表示：「當初不是討論小三這件事情，討論的是孩子的立場、父母的婚姻被外遇介入的情況。」她提到很多元配家庭小孩、非婚生子女很多都無法自處，感到自卑、不被認同，不知道該支持媽媽，還是該恨誰？這才是當初節目想探討的話題。于美人強調自己繁忙，沒時間炒新聞，這也不是她的作風。

《非關命運》節目中，有位跟侯佩岑身世一樣的日本來賓，他表示小學二年級得知自己身分後，很無助也不知所措，在學校因此被霸凌，導致現在不信任感情、對家庭沒安全感，無奈自問「我到底做錯了什麼？」于美人覺得，此情況是社會該探討的議題，有的人或許樂觀，但有的人需要心理建設，「在這件事情位置上的人，都是不舒服的」。

侯佩岑因事件成為眾矢之的，即使在臉書發文道歉也難滅公眾怒氣，于美人認為，侯佩岑現在出面解釋多說無用，外界不會接受，也表示這故事的處理方式，是層次上的問題，並非解釋這麼簡單。

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