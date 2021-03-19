人氣網紅直播突見「睡袍男」入鏡　粉絲自爆：是結婚6年的老公

又發生直播事故？大陸人氣網美墨子夢日前開直播上工，途中一名身穿睡衣的男性無預警闖入畫面中，事後粉絲追問男方身分，她的解釋一變再變，甚至被抓包男子疑似是有婦之夫，掀起議論。

外型美豔、身材姣好、學歷又高的墨子夢在直播界小有名氣，據《網易娛樂》報導，她過去曾停播一段時間，近來回歸直播圈。孰料，近日墨子夢上線直播，身後突然出現一位穿著深色睡袍的男子，當下不少粉絲狂問該男是誰，墨子夢先是愣住，接著立刻關掉鏡頭，幾分鐘後才重啟直播。

面對粉絲討真相，墨子夢第一時間笑稱：「這是節目效果啊！難道你們看不出來嗎？」眼見粉絲質疑聲浪高漲、揚言退粉，她又說睡衣男是住在附近的直播主，因為家裡水管壞了，便麻煩對方來「修管」，而維修過程中男子衣服被濺濕，才拿睡袍給他換。

墨子夢的「修管說」粉絲不相信，她後來改口說「這個其實是我弟弟」，但睡衣男視覺年紀明顯比較大，牽強又反覆的說詞同樣沒人買單。更戲劇化的是，不久有位女網友指稱認識睡衣男，劈頭就轟：「墨子夢是第三者！」後來自爆：「我跟這男結婚6年了，化成灰我都知道是誰！」

被質疑是小三的墨子夢似乎慌了手腳，鄭重澄清：「這真的只是劇本，是和公司計畫好的，只是為了節目效果！」隔天，墨子夢再度強調一切都只是照劇本演戲，該名男子是一位自己根本就不熟的朋友，最後索性宣布：「現在節奏太大，都是罵我的，所以就先停播一段時間。」（編輯：楊穎軒）

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