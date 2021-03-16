韓劇「最強綠葉」沒演過窮人　現實繼承多筆遺產擁「元祖金湯匙」稱號

▲朴俊錦在韓劇中總是飾演有錢少奶奶，戲外的她也相當富有。（圖／緯來）

韓劇「最強綠葉」朴俊錦，因外貌關係，讓她在電視劇裡，幾乎沒演過窮人，現實中的她也很富有，繼承父親多筆遺產，獲有「元祖演藝界金湯匙」稱號，但離婚卻讓她人生陷入低潮，更曾透露為了懷孕做了12次試管手術。

朴俊錦是韓劇迷相當熟悉的面孔，她演出的角色總是散發濃濃的「錢味」；現實生活也非常多金，她父親經營鋼鐵產業，爸爸過世後，朴俊錦與姊妹繼承多筆遺產，不用工作就能過上富裕生活。她自稱「我算是運氣比較好的類型」，剛出道像是「降落傘」，一覺醒來就變女主角，第一部戲《順愛》的女主角退出，突然由她接演，出道演藝事業就大開。

朴俊錦曾在節目透露，為了懷孕做了12次試管手術，無疾而終讓她放棄生育，後來夫妻倆離婚。離婚讓朴俊錦陷入低潮，完全失去自信，所以她拚命背劇本，得到觀眾喜愛後，才重新看到人生曙光。演了39年戲的她，演出許多顧人怨的角色，雖然一直被罵，但朴俊錦感恩網友，因為有觀眾，才有現在的自己、體會到當演員的樂趣。

她這次在韓劇《沒有第二次》中，飾演會長的大媳婦，成為寡婦卻希望讓女兒繼承公司，仍舊苦守婆家中，除了與妯娌進行攻防戰外，還讓員工失業，相當惡劣。《沒有第二次》平日晚間8至10點在緯來戲劇台播出。

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