侯佩岑捲風波被讚EQ高？偕母林月雲談黑歷史曝「台陸輿論差異」

侯佩岑和媽媽林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》提不倫情史，母女倆真情告白、相擁而泣，遭輿論痛罵是在原配家庭傷口撒鹽。不過相較台灣網友及名嘴一面倒圍剿，對岸批判的聲音似乎小了些，尤其是心疼侯佩岑遭上一代恩怨波及。對此，資深媒體人許聖梅分析背後原因，以及侯佩岑接下節目邀約的心態。

主持人劉寶傑日前轟侯佩岑母女為拿6500萬酬勞「臉都不要」，被侯的經紀公司以「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染，希望媒體朋友不要惡意曲解放大」否認，消息傳到大陸，有網友誇讚侯佩岑EQ高，「佩服侯主播任何時候都可以保持冷靜，禮貌。」

微博上也不乏其他支持侯佩岑的言論，「比起如今網路那些惡意輿論，我還是更信任真正跟她（侯佩岑）在一起生活、工作、相處過的人的欣賞評價」、「侯主播人是真的不錯，小S在節目裡也說本以為侯這個人太假，但後面很佩服她，長輩的事就不要牽連孩子了吧」、「她的母親雖然不可原諒，她我覺得還滿慘的，這樣的家庭誰難受誰知道…」

對於台陸風向差異，據《自由時報》報導，許聖梅推測，大陸網友認為侯佩岑與林月雲參加錄影，都是為了他們這些收看節目的觀眾才講出有爭議的話，所以多少能體諒，但在台灣比較像是主動自爆，才會引起如此大反彈。此外，許聖梅還說，侯佩岑過去在台灣的形象正面，深受精品廠商喜愛，這次的事件其實是她自己在「選邊站」。（編輯：楊穎軒）

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