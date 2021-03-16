亞裔女富豪分手窮男友　《璀璨帝國》曝貴婦名媛炫富伎倆

隨著東南亞國家的興起，中國、俄國財力的發展，美國人對亞洲人開始有「瘋狂亞洲富豪」的印象。在網飛（Netflix）上映的《璀璨帝國》第一季一推出，引起亞洲人的熱議，而真人秀中不停分合的情侶檔Kelly和Andrew卻於近期在各自的IG發出分手宣言，震驚網友之餘也被議論只是第二季的宣傳手法。

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Kelly Mi Li和男友Andrew在第一季中是兩個不停吵架的情侶檔，Andrew是所有出演者中最「窮」的，本身是演員和模特兒，曾演過《Power Rangers》的紅戰士。至於Kelly曾嫁給亞裔富豪而暴富，雖然前夫最終因詐騙案而入獄，但Kelly在沉寂一陣子之後成為白手起家的企業家，同時是《璀璨帝國》的監製之一，是相當能幹的強人。不過，因為她既是出演者又是監製，不少粉絲紛紛表示她和Andrew的分手內幕或許能在第二季看到，或是「分手事件」只是幫《璀璨帝國》第二季收視率鋪路的方式。

除了這對情侶是看點之外，台裔貴婦克莉絲汀趙Christine Chiu和混血名媛安娜謝伊Anna Shay之間的相愛相殺戲碼還沒有結束，兩人又要使出怎樣的炫富對戰伎倆也是粉絲期待的看點之一。另外，雖然在影集中人設是貧窮和遭白人家庭收養的孤兒韓裔Kevin Kreider，但劇集播出後觀眾都注意到他其實已成為身價破億的CEO。未來他在真人秀中有什麼全新表現，都讓觀眾十分期待。

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而情侶檔的分手宣言如下：「在過去的5年半期間，Andrew與我分享了美好的時光，我對他充滿尊重和愛意，並將會永遠珍惜所留下的回憶。但我們已經作出艱難的決定，決定彼此的生活中正式分開，我倆都很高興能經歷一段讓我們成長和學習很多東西的關係。展望未來，Andrew和我計劃繼續努力成為最好的自己，感謝你們一直以來的支持及讓我們分享我們的旅程。我們懇請你們在過渡期間尊重我們的隱私。」由於這並非兩人第一次分手和宣告分手宣言，因此不少粉絲都抱著等第二季的態度觀望兩人發展。

原文自四方報