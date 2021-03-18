【個人意見】2021葛萊美獎

葛萊美獎是逐漸趨向正常的紅毯，也就是說開始有明星現場出席，可以感覺到世界正在慢慢往恢復到過往習慣常態的路上走，葛萊美獎以前往往會有出格的奇特打扮，但今年似乎還好，但是疫情以來這是第一個最接近正常的紅毯場合，令人感動。

Noah Cyrus選擇這間有戲劇性布料的禮服，這我覺得是選擇錯誤，這件衣服就應該屬於虛擬紅毯，可以確定整件衣服跟妝髮都在狀態，實際上走上紅毯他看起來像湯包和觀世音菩薩的綜合體（衝突！）。

Harry Styles一向是男明星中穿著大膽的一位，男明星的大膽就是不遵守男裝常規，有很多出乎意料的選擇，比如原本是復古感的格紋西裝外套與喇叭褲搭配，加上紫色的毛絨圍巾就多了一份九零年代的氣息，整體呈現出一種阿伯初次踏進脫衣舞場所的生澀感。

泰勒絲選了一個非常適合她形象的衣服，迷你裙但是上面裝飾了很多精緻的花朵刺繡，但我對這衣服沒有什麼熱情，鞋子則看起來像是火腿切片做的，如果把鞋子換掉，她就很適合在花式溜冰比賽表演自選曲目。

Dua Lipa的半透明水鑽禮服加上長直髮很有一種雪兒的感覺（現在大家還知道雪兒是誰嗎）。這件衣服閃亮性感，上半身的剪裁恰到好處，但是我一直在想粉紅色的下半身部位是否恰當，他應該是個裸色還是中空可以若隱若現露個肚臍，都比這樣一片粉紅色要更好一些。

Haim三人分別以不同的方式露出手臂是在推廣打疫苗的時尚裝扮這樣。其中以袖子開洞最為有創意。打完以後穿這身衣服還可以馬上去當護士豈不太方便了。

Lizzo的淺綠色荷葉邊洋裝不是一個成功的選擇，但倒是成功的讓我想到最近高麗菜生產過量的新聞。

Doja Cat的皮革上衣搭配羽毛裙子是一個很奇特的組合，是一個賽車女郎與嘉年華會森巴舞的結合，看不見的細節則是他應該上半身用了很多雙面膠帶，才維持這個深V而不至於走光。

沒什麼事能阻止Billie Eilish（名詞）Billie Eilish（動詞）。成套寬鬆衣褲有時候搭個漁夫帽已經成為她的標配。有穿著的公式其實很輕鬆。

當然不可或缺的BTS也來了。

最後附上觀世音菩薩超度白骨精（Phoebe Bridgers）的照片。

圖片來自Vogue