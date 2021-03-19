海上秘境賭命玩美！「瑜珈界張柏芝」Miya高空曬蜜臀

31歲瑜珈老師夏米雅（Miya）推出寫真書《如瑜得水──瑜珈藝術寫真文集》，因為出版社一句「穿美美的衣服擺拍，那叫寫『假』」，Miya放膽全裸出鏡，展現最自然的身體線條，臉蛋神似張柏芝的她，其實曾經出道當歌手，因唱片銷量不佳黯然離開，卻在人生低谷透過瑜珈找回自信，用寫真記錄瑜珈的力與美，第一次看到成品時，嘩一聲眼淚就掉下來，「我發現辛苦是值得的」。

Miya不辭辛勞跋山涉水，就是要找到完全沒人的祕境展現身體，這份堅持讓她吃足苦頭，在幽靈瀑布爬山爬了1個小時，身體疲勞又精神恍惚，一個不注意就被溪水沖著往下流，還好同行的編輯一把將Miya撈起來，她心有餘悸地說：「否則今天就看不到我坐在這裡，快樂分享瑜珈了。」

用身體打卡，Miya把大自然當作瑜珈墊，她挑戰祕境美照已不是第一回，過去拍攝海上瑜珈，Miya在墾丁遍尋不著團隊肯拍，「前面3組團隊聽到這個大膽想法之後都嚇呆了，一直到第4組簽下免責聲明，我們才去拍攝」，Miya就這樣裹著白布，被司機懸空吊到8層樓高，難道不怕高空傳來布幔撕裂的聲音？Miya滿臉樂天：「落山風那麼大，布跟吊車一定摩擦，從頭到尾都有危險的聲音，我往下看是礁岩，心裡想說如果掉下去，我就GG了！」

這種冒險精神，讓她活得精采，但其實24歲那年，她出道當歌手，從人生重重跌了一跤，唱片公司砸2000萬幫她發專輯，和天王天后級製作人合作，老闆想出捐3張發票換1張專輯的銷售手法，可是成績並不理想，「那張專輯根本沒在賣，銷售數字零，記者會結束之後就沒有然後了」，她失業在家整整半年，每天暴飲暴食，失眠到天亮才能入睡，「整個人跟泡福馬林一樣，腫得像豬頭」，體重也達人生巔峰5字頭。

朋友看不過她意志消沉，拉她去練空中瑜珈，一躺到布幔上，Miya就愛上了，她笑說：「原來放鬆是這麼好的感覺，我這一直以來是給自己多大壓力？！」雖是半路出家，但Miya苦練拉筋、每天花6小時劈腿、自費考證照，一步一步從筋骨僵硬的學生變成專業老師。

單身6年，Miya大把時間花在上課教學，「好像接觸瑜珈之後，沒有時間考慮別的」，她也打趣，若有男友，對方應該不會接受她穿「國王的新衣」拍攝寫真，不過她希望未來另一半能支持她的決定，「如果他真的百分之百接受妳、包容妳，他就會尊重妳在做的事情，認同妳想要分享出去瑜珈的美好」。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載