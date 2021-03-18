歌聲超甜、長相比真人還美！南韓網紅竟是AI人工智慧打造

在真實與虛幻已逐漸模糊的現代，除了湯姆克魯斯被盜臉製作影片事件、歐美崛起的AI網紅和虛擬人物頭貼興起之外，韓國知名的YouTuber「Rui」（루이）被證實是AI人工智慧，由南韓軟體技術公司dob Studio（디오비스튜디）一手打造，消息一出讓不少死忠粉絲相當震驚。

YouTuber「Rui」的頻道時常會放置她唱歌的影片，因為臉蛋甜美可人，吸引超過萬名粉絲訂閱。然而近期Rui的「扮演者」坦言她是一名想當歌手的女生，但南韓演藝界極度重視外表，她感到職業生涯受阻，因而接受dob Studio的提議，讓深度學習的人工智慧研究統計數據中最受歡迎的面容，組合成Rui的臉。除此之外，在Instagram上的靜態照片通通都是人工智慧技術合成，內容和粉絲互動都可能不是本人。

就像現今Deepfake使用技術，dob Studio將深度學習組合出的面容套用在影片內容中，因此實際上僅有頸部以下身體、頭髮與聲音部分為「Rui」本人。雖然Rui的翻唱功力備受肯定，但卻引起社會大眾廣泛討論，許多人紛紛笑稱「到底要如何確定網路上跟你聊天的美女是真人？」「AI人工智慧時代來襲！」和「科技反映看臉時代的黑暗面」。

原文自四方報