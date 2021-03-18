《璀璨帝國》最年輕富豪網紅！矽谷千金年僅22歲身價14億

▲《璀璨帝國》中年紀最輕的Jamie Xie被起底是科技大亨千金，不僅身價14億台幣，還靠著獨特的時尚品味成為新生代網紅和時尚圈新寵。（圖／翻攝自IG@jaimexie）

Netflix原創富豪真人秀《璀璨帝國》開播以來話題連連，節目帶觀眾一窺住在洛杉磯一群亞裔貴婦、富二代們的奢華生活，主角們的家世背景也成為討論焦點。其中，主角中年紀最輕的Jamie Xie被起底是科技大亨千金，不僅身價14億台幣，還靠著獨特的時尚品味成為新生代網紅和時尚圈新寵。

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綜合外媒報導，今年22歲的Jamie父親是Ken Xie，是矽谷網絡安全公司Fortinet創辦人兼CEO，靠著防火牆和VPN等技術成為科技富商，讓掌上明珠Jamie從小就是身價5000萬美金（約新台幣14億元）的富二代千金。

含著金湯匙出生的她，自稱興趣就是「逛街」，不僅擁有多個衣帽間，還往往從白天買到商店關門。也就是在這樣豪奢的生活方式中，她逐漸建立自己對於時裝的品味和見解。早在她成為節目嘉賓前，就已經是時裝周前排的常客，她更表示自己從第一次參加時裝秀就深深被迷住了，當下就決定往後每年、每季都要參加。

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Jamie 也表示，自己中學時期就經常以「奇裝異服」現身校園，畢業時正好趕上社群自媒體蓬勃發展，每個人都可以透過YouTube、部落格等平台經營個人品牌，因此Jamie也創立IG帳號決定拓展自己的KOL時尚之路，目前已經累積近五十萬粉絲追蹤。

除了時尚之外，Jamie自曝還有一項特殊才華，那就是「騎馬」，從小接受菁英教育的她馬術精湛，曾在美國馬術聯合會（USEF）16-17歲少年組越野賽中奪得全美第一的殊榮，令人印象深刻。儘管自己熱愛騎馬，但Jamie表示目前將著重在時尚圈發展，也希望未來能成立個人設計品牌。

原文自四方報