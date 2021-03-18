小嫻開車擦撞輪框！金剛瞬間臭臉「先查看新車」挨轟

41歲小嫻（黃瑜嫻）與小1歲金剛（李信樵）穩定交往中，但情侶間相處難免有齟齬。日前小嫻不小心刮傷男友剛改好的新車，金剛瞬間變臉，眼看當下道歉也沒用，她又氣又難過，「原來輪框比我還重要。」

據《聯合報》報導，金剛前幾天讓小嫻開他剛改好的大車出門，而他則開另一部車跟在後面，不料，小嫻一進加油站就往窄處開去，金剛心想不妙，果然就眼睜睜看見兩邊輪框被擦到，他瞬間臉垮，「我走下去，看了一眼，就不講話了，因為我想自己把情緒消化掉。」

小嫻發現男友臭臉，心想當下道歉也沒用，加完油便揚長而去，15分鐘後，她打電話給對方，劈頭大聲狂罵，「他一下車先看輪框，我就吃醋了，原來輪框比我還重要」，金剛被轟完後立刻道歉，後來小倆口說開就和好了。

事實上，小嫻月初過生日，金剛貼出2人瞇眼、頭靠頭的閃照，寫下：「生日快樂哈！自己做的蛋糕希望妳喜歡，謝謝妳的一切，這是第一個陪妳一起過的生日，希望妳每天都開開心心，健健康康，這樣就很滿足了！」小嫻則回：「謝謝你為我做的一切，很感動！你小我一歲，一定要比我健康哦！」好感情羨煞外界。（編輯：楊穎軒）

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