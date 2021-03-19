丫頭年收千萬！副業334家跨足餐飲、SPA　遭疑：怎麼算都很奇怪

▲丫頭光飲料店就開300多間，但她澄清「錢是進公司，不會進我手上」。（圖／詹子晴IG）

詹子晴（丫頭）從《我愛黑澀會》節目出道，近年將事業重心放在經營副業，今年才32歲的她，手上共擁有334家店，品項跨足餐飲、桌遊、SPA等10多個，年收高達上千萬元，被封為「演藝圈最強老闆娘」。不過網紅陳沂對此不以為然，昨（18日）列出質疑點，「怎麼算我都覺得很奇怪？」

陳沂表示，如果真的有334家店，每家店店租、裝潢、原物料、人事、水電成本加總起來，抓1個月30萬，手上現金流要有上億才能做，「她一個通告藝人哪來的資本？就算要貸款沒有資產抵押銀行也不會借到這麼多吧？」

接著陳沂說，除非詹子晴比照納豆，以藝人光環吸引「加盟」，不僅收到加盟費，又能賺原物料的價差，然後倒閉也不關他們的事，對總公司來說是穩賺不賠的生意。

陳沂再分析：「如果334家店經營都很好，她也不可能年收只有千萬。因為假設一家店每個月盈餘10萬好了，她只有一成股份也有1萬，一個月應該進帳334萬，一年就4008萬了。」認為詹子晴的說法邏輯不通。對此，《NOWnews今日新聞》詢問詹子晴，尚未得到回應。（編輯：楊穎軒）

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