「小謝金燕」美成宋慧喬遭疑修修臉　舒子晨怒嗆：整形是花到你家錢？

29歲舒子晨（Nikita）自《大學生了沒》節目發跡，擁有一雙長美腿及D罩杯好身材，受封「小謝金燕」、「台灣宋慧喬」。入行多年的舒子晨，過去常被網友酸舊照跟近照差很大，質疑她「修修臉」，對此，本人17日終於忍不住發文回嗆。

舒子晨表示，每次只要發自拍照，就會有很多網友酸「跟以前差好多」、「跟以前長不一樣」，她索性貼出一組新舊照對比圖，承認自己早期的確是「三重大台妹」，但不想一輩子都回在過去，並解釋現在的改變：「髮型、妝容、打扮都會讓人家感覺不一樣啊！」

對於網上酸言酸語，舒子晨不客氣開罵：「我如果因為整型變得不一樣的話，是花到你家錢？還是你們中華民國藝人外貿協會，入會了規定要到各大新聞各大粉專先留『跟以前不一樣了』留100次才能變翡翠會員？」

文末，舒子晨餘怒未消，再轟：「在那邊『跟以前不一樣』，廢話，因為我越來越漂亮好嗎？」貼文一出，超過1萬人點讚，粉絲紛紛緩頰：「國小同學路過，國小到現在長相都沒變，是天生的美女」、「不同風格的正」、「三重人+1 樓蓋起來」、「現在更漂亮，以前更有特色！」（編輯：楊穎軒）

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