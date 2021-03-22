趙小僑哽咽勇敢談「胎停」　被劉亮佐抱著説「不要再生了」才崩潰痛哭

41歲的趙小僑與劉亮佐結婚3年多，先前第三次嘗試試管成功，宣布懷孕喜訊，沒想到公布好消息沒多久，卻被檢查出寶寶胎停，無奈得做引產手術送走寶寶，而她昨（19）日術後拍攝影片，與大家分享心情，講到難過處還忍不住哽咽，讓人心疼。

趙小僑昨晚發布了名為「我回來了／好想跟你們說的話」影片，影片中看見她經過一個月的休養，氣色已經好了許多，她首先表示上個月對她來說就像是場風暴，接著娓娓道來得知寶寶胎停當天的情況，提到中午她先與老公去餐廳吃飯，準備辦寶寶的性別Party，下午才去產檢照超音波，「醫生說（寶寶）這個姿勢怪怪的，我跟斗哥（劉亮佐）不覺得哪裡奇怪，醫生一直檢查，我的眼睛盯著超音波螢幕看，越來越不對，然後醫生就說『沒有心跳了』，當下我沒有哭，只是看著螢幕覺得怎麼可能。」

確定要送走寶寶後，趙小僑一從病床起身，劉亮佐立刻難過的哭著對她說「不要再生了」，她才開始放聲大哭，說到這裡，她也難過的哽咽：「覺得一切太突然」。之後她則是分享，因為寶寶已經16周外觀都已經成形，因此只能以引產的方式送走胎兒。最後趙小僑感謝親朋好友、粉絲這段期間給予她的加油打氣，她也提到，現階段不確定要不要繼續生小孩，但她擁有最棒的老公，兒子劉子銓也很愛她，婆婆、小姑也都對她很好。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載