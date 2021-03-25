大明星入坑電玩不手軟！天王周杰倫跩開網咖　骨灰級玩家畢書盡24小時在線

電玩手遊是全民紓壓遊戲，藝人瘋起來也不輸一般民眾，演藝圈中不少大明星在電玩、手遊闖出一片天，甚至乾脆自己親自組電競團隊，讓粉絲與偶像拉近距離！

鐵肺歌后鄧紫棋是知名網癮少女，趕通告的路上、拍綜藝節目的空檔，甚至演唱會後台，只要鄧紫棋一摸到手機，就是在打遊戲，加上常常玩通宵，高級玩家的實力人人認證，連鄧紫棋自己都說：「我實在是太強了！」最後她甚至當上《萬國覺醒》代言人。

陳零九是《傳說對決》的忠實鐵粉，曾經一頭栽進電玩的世界，3天只睡6小時，還因為太熱愛這款遊戲，把自己千萬點擊率單曲《你他我》歌詞內容改為「傳說對決」，賺進價值10萬台幣的遊戲點數，實力堅強的他是「S」等級，讓百萬玩家看不到車尾燈。

「饒舌新星」高爾宣愛玩《天堂M》，一玩就是4小時以上，還曾經沉迷12小時完全不吃飯，甚至不惜當「課金戰士」升級裝備，前前後後累積起來超過15萬元，高爾宣說：「這是我唯一的娛樂跟消遣，最近壓力那麼大，需要找一個出口。」

電玩資歷超過20年，「Bii」畢書盡是《天堂M》的骨灰級玩家，重度成癮的他幾乎24小時都在線上，有一次玩黑暗妖精，在凌晨4點獲得頂級遊戲武器，他興奮到顧不了時間，半夜打給經紀人分享喜悅。有趣的是他曾經在網路上遇到「三重畢書盡」，算是明星專屬的另類體驗。

亞洲天王周杰倫沉迷《英雄聯盟》，自己親自組電競戰隊，最高成績拿到美國洛杉磯S2世界錦標賽總決賽冠軍，熱愛電玩的周董，還砸8千萬開設高級網咖「魔杰電競館」，VIP包廂1小時要價300元人民幣（約1300元新台幣），吸引電玩人才聚集。

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