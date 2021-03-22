美女牙醫和女兒同框根本是姊妹！傲人「顏值身材」看不出年過半百

南韓51歲牙醫李秀珍，雖然年過半百但身材保養得宜，時常在IG分享生活、辣曬美照，更與女兒一起經營YouTube，多次受邀上電視，在牙醫界頗有名氣。

李秀珍除了外貌受到關注，發言也相當大膽，自認長相贏過眾多女藝人；近期更在YouTube頻道公開與前夫的往事，一名網友提到自己與外國人交往，李秀珍就透露前夫也是僑胞，對方不僅會言語暴力，還會出手打人，個性有點像《上流戰爭》裡的朱丹泰，但後來發現是兩人溝通時，言語有誤解才會吵架。

李秀珍育有一個女兒，今年剛好滿20歲，大眼挺鼻的美貌，完全遺傳到媽媽的好基因。2人都會在YouTube回答網友提問，母女倆好感情可見一斑。而李秀珍曾透露交往小29歲的男生，網友提到她雖然51歲，但超級凍齡，與年紀小的人交往一點都不奇怪。

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