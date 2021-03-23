福原愛、江宏傑聲明洩關鍵　曝「女人心死難回頭？」

「愛傑CP」2月底爆出婚變，江宏傑本月20日下午現身松山機場，親自送岳母福原千代回日本，隨後福原愛也發出聲明，透露媽媽返日是因為需要照護，然而，有網友揪出文中另一句話，感嘆她與江宏傑的關係「真的回不去了」！

福原愛20日發出的聲明提到：「這次經過兩個家族討論後，決定讓我母親歸國了，請先生送至台北的機場、日本機場則由我的哥哥去接，母親因為高齡需要有人照顧，謝謝大家的關心。現在我們夫妻之間，正討論怎麼做才是對小孩最好的，沒有辦法一一對外說明狀況，還請見諒，雖然是任性的請求，但關於母親、孩子及兩家人的事情，還請多多包涵。」

而回顧福原愛3月4日的聲明，當時除了否認外遇，也提及「之後，我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法」，由於兩份聲明中都強調，夫妻倆會就小孩最大的福祉做討論，PTT網友便以「難過，福原愛夫婦是不是回不去了？」為題PO文，「聞起來怎麼有一種，可能回不去了牙敗（日語：慘了）的味道…」

貼文一出，引來大批網友蓋樓附和，「感覺真的回不去惹，幫QQ」、「福原愛就是不想有來往了啦」、「假面夫妻，小愛已受不了，小孩歸誰都無所謂了」、「拖到合約結束才分吧！現在就分居」、「女人心死的話，做什麼事都拉不回來的，註定GG」、「童話只存在書上，不要對別人的婚姻有過多美好的」，不過也有人看法樂觀，「人生很長，事情很難說的！」（編輯：楊穎軒）

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