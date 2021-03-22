侯佩岑母挨批「小三慣犯」　民調曝網友認「林月雲懺悔論」道德麻木

70歲林月雲與製作人侯世宏、富商邱嘉雄2段不倫戀情轟轟烈烈，近日在陸綜《婆婆和媽媽》剖白，最怕過往情史傷害到女兒侯佩岑，被疑是在原配家庭傷口撒鹽。對於林月雲「懺悔論」，《NOWnews今日新聞》整理出網友心目中的看法。

46.1%的網友認為，當一次小三，可以是為了愛情；當兩次小三，就是道德的麻木了，對於林月雲2度介入閨密婚姻，與姊妹淘的老公陷入愛情，普遍不能接受。

36.09%的網友認為，林月雲、侯佩岑裡子面子都要，再次傷害元配家人。侯佩岑稱林月雲男友邱嘉雄PAPA，峇里島大婚還是挽邱嘉雄的手步上紅毯，與邱家人水火不容，過去關穎出書《上流感》，其中一篇《偷情與包養》也疑似諷刺林月雲母女，為原配阿姨不平。

8.11%的網友認為，不管酬勞是6500萬還是更多，都不會讓媽媽出來被罵。外傳侯佩岑錄製節目1季酬勞6500萬，但是林月雲懺悔片段遭到非議，恐影響侯佩岑在精品界的良好形象，得不償失。

5.41%的網友認為，萬般皆是命，半點不由人，別人的感情，外人不好多嘴。4.29%的網友認為，上一代恩怨不關下一代的事，侯佩岑是無辜的。完整的《NOWnews今日新聞》民調可「 點此 」觀看。

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