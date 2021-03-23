蔡允潔父母離異致憂鬱症15年　自曝劈腿趕跑10年男友！

蔡允潔在《震震有詞》揭開15年憂鬱症病史，國中時父母正式離異，卻沒有一方爭取她的監護權，看著爸爸帶著2個弟弟離家，蔡允潔跟媽媽住了半年就搬到外婆家，媽媽換了家門鑰匙讓她無法返家，她與媽媽也因此失聯長達10年，因為被父母遺棄，她對自己沒有自信，國中時竟然拿筆猛戳手臂，以偏差的行為想要獲得同學注意。

從父母離異以來，蔡允潔罹患憂鬱症斷斷續續長達15年，經常會有打自己或是撞牆的自殘行為，更直接躺在馬路上想讓車子撞，當時男友數度阻止她不成，也跟著自殘傷害自己，蔡允潔說：「看到男友的行為讓我驚醒，覺得我不能害別人。」10年期間男友照顧她無微不至，原本以為可以開花結果的感情，卻因為父母離異讓蔡允潔對未來感到不安跟迷惘，最後竟然是自己劈腿結束這段感情。

蔡允潔在台中念大學時，突然接到多年未聯繫的媽媽來電，見到面後媽媽哭著開口講了一句：「對不起！我不知道如何當一個媽媽。」聊著跟媽媽重逢和解的過程，她說：「回想以前如果我身段放軟多跟媽媽示好，也許就不會就這麼僵的一段過去？！」

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