《璀璨帝國》最窮型男富豪樂極生悲　剛到手卡地亞戒掉海中

Netflix 真人富豪秀《璀璨帝國》開播以來話題連連，影集揭開一群定居洛杉磯的亞裔千金、貴婦和富二代的奢華生活。日前，主角之一的韓裔模特兒凱文（Kevin Kreider）與其他節目卡司開遊艇趴，並收到另一位主角克莉絲汀（Christine Chiu）送的卡地亞戒，但沒過多久就不小心失手掉入海中，讓他超級崩潰。

根據另一位節目卡司——新加坡富二代凱恩（Kane Lim）的IG限時動態，《璀璨帝國》的主要卡司們大辦遊艇趴為節目主角凱恩和克莉絲汀慶生，除了安娜（Anna Shay）以外，所有卡司皆到場同歡。

克莉絲汀作為比佛利明星整容醫師的富太太，在節目中出手向來十分闊綽，慶祝當天更大方送大家禮物，凱文也收到一枚卡地亞戒指。雖然凱文靠模特兒和健身教練的職業累積不少財富，但與節目其他卡司動輒破億的身價相比仍相差甚遠，可以說是主角中「最窮」的一位，因此收到戒指當下欣喜若狂。

但是，在凱恩的下一個動態，凱文的戒指就已經掉落海中，凱恩在限動中寫道：「@kevin.kreider（凱文）把他的卡地亞戒指掉到海裡了」，影片中還能聽到凱恩無情的笑聲和凱文崩潰的喊道：「我只有這個卡地亞啊啊！」

根據凱恩的限時動態，與會來賓都得到了克莉絲汀送的卡地亞飾品，但只有凱文把他的弄丟。從影片中能看到凱文失望落寞的神情，他應該沒想到自己擁有卡地亞的時間會這麼短暫。

今年33歲的凱文為韓國裔孤兒，在幼年時被一對美國白人夫婦領養而離開故土，長大後靠著外型優勢成為一名模特兒，還當上健身和營養教練。不僅如此，他還創立自己的娛樂公司Taejin Entertainment並成為CEO，並在2019年紀錄片The Ugly Model中擔任主角。

原文自四方報