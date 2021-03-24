雷艾美登百岳臨收「癌母病危」後斷聯8天　媽媽苦撐等見最後一面

雷艾美、黃仕傑、楊盛堯（Max）、蕭志瑋（八弟）在行腳節目《上山下海過一夜》挑戰攀登5座百岳，每人背著20公斤的裝備，徒步50公里，克服冬季的強風與冰雪，雷艾美途中接獲母親在安寧病房的消息，回想起來忍不住落淚：「每一天我不知道媽媽生或死，好不容易打電話給她，她說『我不知道撐不撐得過去』，我好擔心。」

雷艾美上山第三天後就完全收不到訊號，這是她最煎熬的時刻，「如果我看不到家人，我會很悔恨」，好在這趟行程大家都平安下山，媽媽很開心撐到雷艾美回家，再見到寶貝女兒一面，並於上月癌症病逝。

而第一個出狀況的就是蕭志瑋，他在第一天就出現頭痛、頭暈、流鼻血等高山症狀，不只生理上難受，心理也因無法完成這次行程也備感壓力，但如果自己逞強上山，只會拖累團隊，最終決定第二天下山，無緣親眼見到水鹿群，可說是這趟行程中抱著最多遺憾的一位。

而身為主廚的Max負責大家10天9夜，每天三餐的伙食，一路上最困難的是找到水源，有時要多走5公里找水源，有時連咖啡色的蟲蟲水都必須喝，讓他一度心想：「我不是運動系，我只是廚師，為什麼要在海拔3000公尺的地方煮飯？」但看到團隊因為吃到他準備的餐點的滿足笑容，他覺得一切都值得。

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