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江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受

江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受▲黃宥嘉（右圖）對江宏傑的行為很感冒。（圖／翻攝自江宏傑IG、黃宥嘉臉書 ）
文 : NOWnews今日新聞

福原愛、江宏傑結婚4年多，今年2月底爆發婚變，女方持續滯留日本，江宏傑發聲明強調「我們的情感不會因此消失」後，便不再談離婚一事，近日更多次曬出一雙兒女的照片。對此，眼科醫師黃宥嘉昨（23日）發文痛批：「又不是line被福原愛封鎖，一直發小孩照片利用小孩是？」

江宏傑近來頻頻在IG曬娃，黃宥嘉看了反感，「親情牌？曬你媽媽跟姊姊啦！當初在婚姻中一直不與媽媽姊姊切割，現在才在曬小孩。」一連怒轟：「不在乎老婆的感受只在乎媽媽姊姊感受的男人都是大笨蛋」、「台灣男人的借鏡！感謝江宏傑。」

江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受
▲▼黃宥嘉（上圖）砲轟江宏傑。（圖／黃宥嘉臉書、華研國際提供 ）

江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受

福原愛過去受訪曾說，江宏傑為了經營桌球場及練球，基本上只有週末才會回家，黃宥嘉緊咬這點，反問江：「又不是line被福原愛封鎖，一直發小孩照片利用小孩是？明明是婚姻中你自己週末才要回家的。」

江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受
▲江宏傑（前）與姊姊江恆亘感情很好。（圖／江恆亘提供）

此外，福原愛也說過，她2016年參加里約奧運使用的專用球拍，結婚後已被婆婆要走，「所以重新開始練習的話，要先從選球拍開始」，黃宥嘉因此喊話江宏傑：「最好是po寄福原愛的奧運桌球拍回日本的郵局包裹啦！連從媽媽的手裡拿回球拍的本事都沒有到底在演哪一齣！」語氣極盡嘲諷。（編輯：楊穎軒）

江宏傑曬娃照挨轟打親情牌「利用小孩？」　黃宥嘉酸：不在乎老婆感受
▲黃宥嘉重批江宏傑。（圖／黃宥嘉臉書）
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▲福原愛遲遲未返台。（圖／福原愛推特）

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Tags : 不在乎老婆感受利用小孩江宏傑親情牌黃宥嘉

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