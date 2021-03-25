慶6週年鐵婚！隋棠辣秀「高衩泳裝」性感照　曝老公最浪漫的溫柔

模特兒出身的隋棠，擁有精緻臉孔及173公分衣架子身材，尤其一雙112公分大長腿，令所有女性羨慕。隋棠昨（24日）凌晨在臉書發文，透露今年是她和老公Tony結婚6週年，但夫妻倆忘得一乾二淨，隨文附上一家5口戲水照，穿高衩泳裝的她，不科學身材再度讓人驚歎。

隋棠先是分享一段故事，前幾天的晚上，Tony在開越洋電話會議，她在一旁用耳機聽音樂、看書，約半小時後，隋棠拿掉耳機到廚房倒水，竟發現耳機根本沒連上藍芽，音樂從手機大聲播送，她倒抽一口大氣看向老公，對方不但沒責備，還給了一個「怎麼啦？還好嗎？」的大大微笑。

「今年，其實我和先生都忘記了我們的結婚紀念日，然後也忘記了情人節，它們就這樣被混在其他平凡忙碌的日子當中，安靜的登場又退場。但覺得，這個瞬間就是最浪漫的事了。」隋棠以這段小插曲隔空慶祝和Tony結婚6週年，「謝謝你，不戳破的溫柔，鐵婚快樂。」

此外，隋棠曬出的泳裝照掀起熱議，她紮著丸子頭，身穿渲染花色的連身泳衣，下身開高衩裸露大腿根部、蜜桃翹臀，極致長美腿相當搶眼，網友看了忍不住說：「這身材太迷人～我忍不住放大看了」、「微笑屁屁好美」、「這不像生過三個小孩的身材！」（編輯：楊穎軒）

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