【個人意見】2021兒童選擇獎

因為目標是兒童，所以出席的明星多半會打扮得比較普遍級，或比較輕鬆，得獎的人是由某個兒童頻道的觀眾票選出來的，所以叫這個名字，在輕鬆調性和適宜兒童的前提下，如何穿出適合這個獎項的風味也是件很有趣的事。

海蒂克隆是這個獎項的最大驚奇，因為他正常的穿著毛衣和長褲，身上完全沒有透明的元素，但又很多彩，跟背景板巧妙搭配，簡單的妝髮也很恰到好處，我唯一覺得可以改變的點可能是跟這個包很緊的身體比起來，細帶涼鞋有點太露了。好像你整個身體都是暖的但腳趾很冷那種感覺。

海莉鮑德溫沒有在在乎這是兒童選擇獎，他選擇打扮成平常的自己來參加，這件裸色的中空洋裝整體平淡，在這個很多彩的兒童場合穿起來有點來錯地方。他看起來像一根水煮的熱狗。

安娜坎卓克以寫意的蚵仔組合成這件衣服（其實仔細看沒有很寫意，灰色的深，白色的荷葉邊，在在的都是平面的蚵仔），肩膀的兩個大蝴蝶結跟鞋子倒是搭配，但這衣服卡在一個不上不下的位置，長一點他就是件合理的洋裝，短一點就是件合理的上衣，但女星可能沒有在追求合理這件事。

如果跟蓋兒加朵身上的煎蛋合併他們就是蚵仔煎。（連續三週寫到蓋兒加朵都用了蛋的比喻也太奇怪了），其實我很喜歡這套衣服，鮮豔的黃色、寬鬆的剪裁，搭配平底鞋，既有女明星的氣勢又符合這個場合的輕鬆感，他看起來既合理又耀眼，這是一件很難達成的事。

Tiffany Haddish也選擇黃色系的印花洋裝，但上面是海星圖案，可能格外適合兒童的場合，整體顯得很繽紛，我十分喜歡這個造型。

蘇菲亞薇格拉多半穿著性感合身的魚尾裙禮服，這次穿的紅色連身褲顯然會讓在場的小朋友聯想到瑪莉兄弟（會嗎），大家對兒童性質頒獎典禮的選擇有路徑可循，不會太性感，顏色通常是鮮豔的原色，然後正式感減低，都是很好也很搶眼的選擇。

至於珍妮佛嘉納，我相信他只是來接小孩的。

圖片來自GFY