詹雅雯病況曝光！公開看診照認「現在身分是病人」暫別舞台

「金曲歌后」詹雅雯近來身體狀況拉警報，日前被醫生確診帕金森氏症左腦中度萎縮，消息傳開後她收到上萬則的祝福與關心簡訊。而所屬的唱片公司不捨歌迷掛心，釋出詹雅雯病床看診照，表示收到好多歌迷朋友詢問就醫狀況和作息，相信有大家的支持和默默陪伴，狀況一定會好轉。

詹雅雯分享近況：「現在台中台北兩地往來看醫生，因為身體狀況是不可控的，但我都會疼惜每一天，人生每一天都有不同的挑戰，我比大多數人幸運，有很多關心，我覺得我越來越有力量。」因為帕金森氏症有多種症狀，包括手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動、步伐小常跌倒、頸部後方或肩膀常疼痛、音調變小或沙啞等，問及詹雅雯是否有上述症狀，詹雅雯不願歌迷擔心，笑笑回說：「得了這個病擔心一開始都會有的，但就像爬山，一切都是辛苦與希望同行。」

歌迷最關心的莫過於詹雅雯是否有機會重回舞台唱歌？她對此表示：「唱歌對任何人來說，都不能是永遠的，有他的年限，只要有機會我一定會把握和珍惜。工作的部分還是要以身體為重，暫緩工作邀約，現在我的身分是病人，好轉了自然會有能力工作。這陣子很多人都會給我很多建議和營養品，我目前都會專心聽取醫生建議，因為太多的選項都會變成困擾，我目前最需要的是靜心下來，這是最急需的營養品。」

此外，身為粉絲的衛生福利部部長陳時中，得知詹雅雯罹病消息後，第一時間就打電話慰問，詹雅雯說：「阿中部長第一時間有親打電話，表達關心要親視，但因雅雯覺得部長防疫工作已非常忙碌，也是非常辛勞了，所以感恩在心，有收到關懷，希望大家都要照顧好自己身體。」

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