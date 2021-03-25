很多人太寂寞才想要有伴　瑪麗：找到對象分享所有生活，更需要勇氣

主持超過10年廣播節目，讓人感覺異常聒噪和奇妙的DJ瑪麗，成功從前年開始擔綱金鐘獎紅毯主持，她說自己剛開始面對電視台的邀約時，其實是相當害怕的。

看起來古靈精怪的瑪麗，其實個子比想像中還要嬌小，大學一畢業就進入廣播電台主持，她說自己從小就是很愛講話，可以連珠炮似的不斷講話，現在，反而比較收斂冷靜，她說：我現在希望我的心境是無波瀾，沒有任何外力可以影響我，問她為什麼有這樣大的轉變？她笑著說：「可能是我單身太久了吧！」

為什麼單身太久需要理由？

隱藏在廣播電台裡的瑪麗，因為主持深夜節目，長時間下來作息都幾乎是與一般人顛倒，後來被推著出來拋頭露面參加電視台的節目錄影，一開始其實是很害羞不知如何面對鏡頭的，好在是從實鏡節目開始，不需要一直注意鏡頭的走向，才漸漸開始不尷尬和緊張。可能就是因為如此，瑪麗說：「我深夜有廣播工作，白天也有其他錄影，讓我長期都是一個人習慣了，每次身邊的朋友問我：『為什麼你可以單身這麼久？』但其實我都想反問：『為什麼你願意和另一個人一起走下去？』」

瑪麗認為，人出生之後，本來就是一個人，就是一個單純的個體，但要找一個伴侶，跟他分享所有的生活，其實才需要勇氣。她說：「很多人是因為太寂寞，才想要有個伴；但其實，我的工作佔去我相當多的時間，我不無聊、我蠻忙的，沒時間想單身太久這件事。當單身已經過了個位數之後，我就不想再計算到底是多長了。」

單身這麼久，讓瑪麗學習往內回觀觀察自己，會開始處理自己的情緒，更清楚懂得自己真實的喜、怒、哀、樂各種感受。她說：「我沒有大部分30歲世代的焦慮感，很多人像我這個年紀，都會在想趕快有伴，然後結婚，計畫著生小孩的節奏，但說實在的，我完全沒有這個感覺。之前有人說，妳還年輕，再過幾年就知道了，說真的，又過了好幾年，我還是沒有急著想要進入下一個階段的感覺。」

聽瑪麗節目的很多聽眾，也都長大了，也都會問她感情的事。瑪麗都會回說：「一定要聽聽你自己自己心裡的聲音，不要死鴨子嘴硬、酸葡萄心理說自己可以一個人，如果真的不想，就多多去嘗試交往。」瑪麗也很認真的下載交友軟體認識新朋友，但是沒有合意的，也就不勉強。她說：「我都跟我的聽眾說，我們要保持『屁靈魂』，意思是已經長大不是屁小孩了，但還是要保持童心，這才是人生最重要的」。

※ BY YVONNE WANG

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