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簡嫚書勇敢追愛！自爆「追男生沒失誤過」　傳簡訊告白老公修成正果

簡嫚書勇敢追愛！自爆「追男生沒失誤過」　傳簡訊告白老公修成正果▲簡嫚書（左圖右、右圖右）主動告白雲昌隆（左圖左、右圖左）。（圖／經紀人提供）
文 : NOWnews羅凌筠

簡嫚書在《她們創業的那些鳥事》倒追邱澤，戲外她面對感情也很勇敢，她說：「喜歡的一定要去追，我寧可追了被打槍，也不要沒有行動被別人拿走。」髮型師老公雲昌隆就是她努力後才修成正果的，她靦腆坦承追男生沒失誤過：「目前成功率百分百，老公就是這樣來的。」

簡嫚書勇敢追愛！自爆「追男生沒失誤過」　傳簡訊告白老公修成正果
▲簡嫚書（右）飾演勇敢追愛的女子。（圖／可米傳媒提供）

簡嫚書與老公第一次碰面是雲昌隆幫她剪頭髮，當時簡嫚書身邊有追求者，當有人向她告白時，她的腦中竟然浮現雲昌隆的臉，「這是我第一次感受到原來心裡有別人是這樣的感覺」，不過，一開始簡嫚書喜歡去山上露營，老公喜歡海，兩人完全沒有交集和話題。幾周後，兩人又一起工作，當時簡嫚書直覺想到：「我不積極主動留聯絡方式，他一定不會跟我要。」因此她約老公吃美食，讓兩人終於交換了Line。

簡嫚書勇敢追愛！自爆「追男生沒失誤過」　傳簡訊告白老公修成正果
▲簡嫚書追男生成功率百分百。（圖／可米傳媒提供）

2人確認感情是有一次工作後，一群人去吃飯喝酒，當天雲昌隆的表現讓簡嫚書覺得很棒，當晚返家後，忍不住傳簡訊說：「我好像喜歡你哎。」雲昌隆也回：「我好像也是哎。」兩人交往7個月後，在2017年結婚，育有雲大、雲二2個寶貝女兒。另一半很支持簡嫚書的工作，是她的神隊友，讓她可以很放心工作。

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Tags : 她們創業的那些鳥事簡嫚書簡訊告白追男生沒失誤髮型師老公雲昌隆