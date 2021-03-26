簡嫚書勇敢追愛！自爆「追男生沒失誤過」　傳簡訊告白老公修成正果

簡嫚書在《她們創業的那些鳥事》倒追邱澤，戲外她面對感情也很勇敢，她說：「喜歡的一定要去追，我寧可追了被打槍，也不要沒有行動被別人拿走。」髮型師老公雲昌隆就是她努力後才修成正果的，她靦腆坦承追男生沒失誤過：「目前成功率百分百，老公就是這樣來的。」

簡嫚書與老公第一次碰面是雲昌隆幫她剪頭髮，當時簡嫚書身邊有追求者，當有人向她告白時，她的腦中竟然浮現雲昌隆的臉，「這是我第一次感受到原來心裡有別人是這樣的感覺」，不過，一開始簡嫚書喜歡去山上露營，老公喜歡海，兩人完全沒有交集和話題。幾周後，兩人又一起工作，當時簡嫚書直覺想到：「我不積極主動留聯絡方式，他一定不會跟我要。」因此她約老公吃美食，讓兩人終於交換了Line。

2人確認感情是有一次工作後，一群人去吃飯喝酒，當天雲昌隆的表現讓簡嫚書覺得很棒，當晚返家後，忍不住傳簡訊說：「我好像喜歡你哎。」雲昌隆也回：「我好像也是哎。」兩人交往7個月後，在2017年結婚，育有雲大、雲二2個寶貝女兒。另一半很支持簡嫚書的工作，是她的神隊友，讓她可以很放心工作。

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