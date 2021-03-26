新疆棉風暴延燒！眾藝人忙切割 男星逆風力挺「我穿NIKE我驕傲」

H&M去年10月禁用新疆棉聲明被翻出，大陸官方震怒下令全面封殺，連其他知名大牌NIKE、Adidas、Converse、Puma、Calvin Klein、UNIQLO、GAP、BURBERRY、TOMMY HILFIGER等也遭獵巫，不少明星跟著中止代言，掀起一波抵制潮。不過港星杜汶澤不以為然，昨（25日）高調發文力挺NIKE。

新疆棉事件24日晚間爆發，隔天微博上「我支持新疆棉花」貼文不斷被轉發，陸港藝人如肖戰、王一博、古力娜扎、李現、劉昊然、易烊千璽、王嘉爾、楊冪、容祖兒、Angelababy、迪麗熱巴、鄧倫、陳奕迅、井柏然、劉亦菲、陳偉霆、周冬雨紛紛表態與品牌切割，台灣藝人彭于晏、張鈞甯、許光漢、歐陽娜娜也包括在內。

對於演藝圈群星火速效忠大陸的舉動，杜汶澤嗤之以鼻，昨在臉書寫下：「名牌大革命、說到做到呀，Just do it。」酸度破表，不久又加碼曬出翹著二郎腿、穿NIKE球鞋的照片，於配文表示：「我穿NIKE我驕傲！」不到半天獲得超過2萬名網友點讚。（編輯：楊穎軒）

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