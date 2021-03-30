離婚5年王世均獻花告白！洪曉蕾打槍「當家人比當他的女人好」

名模洪曉蕾離婚5年，接下前夫王世均直銷電商的保養品代言人，27日王世均在記者會上大方獻花，告白洪曉蕾是「心目中永遠最美的女人」，讓已經15年沒收過花的洪曉蕾意外驚喜，問及2人會不會復合？洪曉蕾卻阿莎力打槍：「當王世均的家人比當他的女人好。」

王世均、洪曉蕾離婚後互動依舊緊密，有一次洪曉蕾在台北101跨年，倒數完打電話給王世均，他一聽就知道洪曉蕾喝醉了，趕緊開車去接前妻，因為跨年封路，王世均從敦化南路一路跑到基隆路，親自扶著洪曉蕾走回住處。

王世均說當初求婚時承諾洪曉蕾，「我當不了王子，但可以當妳的騎士」，在守護和照顧這方面，他自認做得沒話說，就連離婚簽字那天，他想的也是「還有沒有人像我一樣，能把她照顧這麼好」，不過2人都沒有復合意願，王世均強調自己單身，「不用跟任何人報備，過了50歲舒服自在最重要」。

王世均以「不便宜的親友價」邀洪曉蕾代言，廣告中洪曉蕾還穿著王世均的白色襯衫入鏡。身為模範前任，2人會給婚變男女什麼建議？王世均說隨著事業發展，和另一半步調會不同，溝通很重要，洪曉蕾在旁射冷箭：「還有面對誘惑的問題。」

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