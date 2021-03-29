黃鐙輝挨轟「鹹豬手」壓胸性感女模！道歉滅火「無心造成觀感不佳」

黃鐙輝與伊林女模陳育涵日前一起上沈玉琳節目《威廉沈歡樂送》，在其中一個公主抱橋段，驚見黃鐙輝紮實緊抓陳育涵胸部，身著性感背心的陳育涵，胸部一度被擠壓到局部現形，對此，黃鐙輝緊急向陳育涵道歉，「無心造成觀感不佳還請大家見諒」。

黃鐙輝「鹹豬手」片段掀起熱議，事後TVBS將畫面剪掉重新上傳，不少網友忿忿不平，當事人陳育涵親自留言滅火：「你們真的看很細耶，我真的沒有感覺到，當下大家都是很認真在表演工作，真不要誤會鐙輝哥，他人很nice。」

黃鐙輝在臉書自嘲：「踢爆：黃姓人夫藝人對性感女星陳育涵伸出魔『抓』，謝謝公司為了保護我刪除該片段，想不到演變成此地無銀三百兩，在此跟陳育涵鄭重道歉，若有類似公主抱的橋段，我也會注意保持拳頭握緊的小叮噹狀態，無心造成觀感不佳還請大家見諒。」

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