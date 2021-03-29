日本富豪夫妻年收6億台幣！北海道擁有最多超跑、愛馬仕豪宅生活曝光

▲一對年收25億日圓（約新台幣6億5千萬元）的日本夫婦近日上節目公開自己三層豪宅的富豪生活。（圖／翻攝自節目畫面）

億萬富翁的生活總是令人充滿好奇，一對年收25億日圓（約新台幣6億5千萬元）的日本夫婦近日上節目公開自己的生活，除了與觀眾分享他們的三層豪宅、45輛跑車收藏外，還有各種名牌傢俱和柏金包，超闊綽的消費習慣令觀眾直呼：「貧窮限制我的想像」。

根據日本電視節目《気になる１位サンの日常 》，這名丈夫佐藤元春在日本經營地產公司及電競主題酒店，事業有成的他年收高達新台幣6億5千萬元，還擁有總價10億日圓的超跑收藏，其中最貴的那款超跑價值高達1億1千萬日圓（約新台幣2千8百萬元），他也因驚人的收藏被封為是「北海道擁有最多超跑的人」。

除了超跑外，佐藤元春家中的佈置也十分豪奢。主持人發現許多家飾用品多為愛馬仕品牌，從洗衣籃、沙發抱枕到餐盤都能見到愛馬仕的經典圖騰。作為愛馬仕的忠實顧客，佐藤元春太太也擁有驚人的柏金包收藏，其中一款價值高達1500萬日元（約新台幣390萬元），而且還不是有錢就能買得到。

佐藤元春太太也透露，自己不逛百貨公司，都是百貨公司的專員帶商品到家裡來介紹，夫妻倆再決定是否購買，就連買菜也是如此。打開佐藤元春家中的冰箱同樣驚喜連連，不僅有售價1000日圓（約新台幣260元）一根的香蕉，還有看似紅酒的玻璃瓶，但實際上卻裝著高級烏龍茶，就連主持人也無奈表示「有錢人的世界真的不是凡人能懂」。

原文自四方報