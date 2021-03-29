KID曬愛犬舊照感性追思！粉絲歪樓曝「撞臉劉文聰」

KID（林柏昇）在團體「CIRCUS」時期，曾做出各種荒誕、搞怪創舉，因而被封為「瘋面仔」，擁有一票死忠粉絲。近年主持成績亮眼的他，即便工作忙碌，仍不忘分享生活，27日在社群平台發文思念過世4年的愛犬，沒想到，一半的網友把焦點放在他當年樣貌，直呼自己何時有追蹤「劉文聰」的臉書。

引起熱議的照片，是KID 2012年帶寵物犬「黃狗宣」上節目《康熙來了》的合影，他雙手抱起愛犬，看得出來與狗寶貝感情深厚，「黃狗宣已經去當天使四年了，但是他仍然是我最愛的狗兒子，真的好想他喔！」KID感性寫道。

然而，原本應該是篇充滿淚點的貼文，卻因為照片中的KID五官實在太像《台灣霹靂火》男星秦楊，讓一大票網友歪樓，「怎麼那麼像秦楊」、「抱狗的是kid嗎？」「第一張以為是秦楊」、「我想說我什麼時候有劉文聰的FB了」、「年輕版秦楊」、「從秦楊變余天」，照片讚數目前已飆破4萬。（編輯：楊穎軒）

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