【專訪】斜槓女星成行銷女王！跨界3副業月入6位數：還有時間錄影、拍戲

29歲姚蜜離巢7年經紀公司伊林，轉戰美容業、咖啡業行銷公關，今年1月又接觸商務平台開發，開啟身兼3樣副業的斜槓人生，為什麼一口氣挑戰眾多領域？姚蜜笑說去年看了陸劇《三十而已》，「其中有一個我很喜歡的角色『顧佳』，就是一個女強人，其實我骨子裡很獨立，很希望成為一個女企業家。」

姚蜜第一個老闆是深耕美容業10年的30歲女強人，「大我1歲的人，有房有車有店面，是很多女生所嚮往的人」。靠著自身演藝圈人脈，姚蜜加入公司後找來女星王晴、元元以及網紅、KOL分享體驗感受，口碑行銷就成功一半，另外，眼光獨到的她打破美容業服務女性的傳統，親自去同志酒吧開發男性客層，姚蜜說：「我還邀請過男生表演者來店裡做臉，他穿這麼高的高跟鞋，平常就保持好自己，我就覺得很棒，透過他們的精神，你會覺得他們這麼努力，我們為什麼要怠慢？愛漂亮就要勇敢說出來。」

不只行銷有一套，姚蜜處理客訴也親力親為，曾經遇過客人做臉後想全額退費，但是合約白紙黑字寫明，保養課程做完會扣10%手續費，客人一氣之下想鬧到消基會，姚蜜說：「客人想跟你講法律，所以我就一直查美容法律條款，跟有關客人權益的條約，尤其是他明明有簽下名字，所以我是站得住腳的。」最後她當面和客人一對一溝通，才平息這場風波。現今店面預約爆滿，姚蜜說：「我不敢說第一，但在台北市前三名一定有。」

美容行銷成功，姚蜜又接觸了咖啡業行銷以及商務平台開發，力圖打造小型淘寶的網購平台，姚蜜每份工作一周投入2天，1個月要下台中開會2次，「可是我可以把時間調配到完全不會重疊，而且還有時間錄影、拍戲」，3份工作總共月入6位數，她笑說：「本人是地下時間管理大師。」

姚蜜半年前與交往3個月的男友和平分手，身邊有個觀察半年的對象，她希望未來另一半能包容她醉心工作，姚蜜說：「因為我今年邁入30歲，不會快速展開一段戀愛，會讓自己把觀察期拉長，以前想要戀愛感覺，現在想找談感情的人，最好跟我一樣愛工作、對自己有規劃，有上進心、願意努力的人。」

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