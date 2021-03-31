楊冪挑戰「漫畫腰」惹議刪照道歉！醫生警告：恐腰椎退化

近日在網路上掀起一陣模仿「漫畫腰」的風潮，連大陸女星楊冪都PO挑戰照片，不但一舉登上微博熱搜，還吸引88萬粉絲按讚，驚訝於女神不符合人體工學的柔軟身段。但對此有醫師出面指出，這種「腰椎過伸」的高難度動作，容易造成拉傷甚至是腰椎退化，讓楊冪最後只好發文道歉。

楊冪日前挑戰高難度的「漫畫腰」，雖然引發網友熱烈討論、模仿，但也掀起反彈聲浪，認為楊冪此舉是不良示範，讓她不得不在微博上道歉：「最近在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，一時新奇挑戰並發了照片。今天得知做這個動作如果沒有專業老師指導，有可能會對身體有害。非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康～我以後一定會更加謹慎，再次抱歉。」

對於楊冪這樣的好身材，讓不少女網友都相當羨慕，對此醫美名醫邱浚彥表示，透過有氧減脂、重訓等運動很難雕塑到局部曲線，因此許多民眾選擇威塑超音波抽脂，雖然手術時間較長，但不像傳統抽脂侵略性強，效果也比較顯著，但邱浚彥強調威塑超音波抽脂對醫師要求門檻高，諮詢時須向醫師詢問清楚，並做足事前功課。

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