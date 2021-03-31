憶與恩師「還可以當家人」淚灑法庭！吳青峰挨告現身情緒失控

歌手吳青峰與昔日恩師林暐哲鬧上法庭，林暐哲以青峰違反「詞曲版權授權合約」向對方提告，檢察官因此起訴吳青峰與他的公司，而昨（30）日上午台北地院再度開庭，吳青峰出庭憶起當年點滴，竟淚灑現場。

吳青峰與林暐哲這起案件，檢察官於2020年2月時，判定吳青峰已經將詞曲版權授權給林暐哲，沒經過對方同意就演唱、發專輯違反《著作權法》。而此案今天稍早再度開庭審理，被告吳青峰、當年見證雙方簽署中止協議的律師黃秀蘭、田振慶等都出庭。

吳青峰在開庭時提到，2018年時他向林暐哲見面洽談合約，雖然已經成立新公司，但他仍想與對方繼續合作，可遭林暐哲拒絕，因此認為合約終止了，縱使被拒絕，吳青峰依舊友好地對林暐哲表示：「不能合作，還是可以當家人。」並在雙方在律師見證下簽下合約中止協議書，提及這段往事時，吳青峰難掩情緒，潸然淚下。

而吳青峰在28日時在臉書發文提到：「真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量。希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明。希望有那麼一天。」似乎便是指這件合約官司。

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