懷孕6月性感美照曝光！小甜甜做好避孕「仍中獎」：驗6次才信

小甜甜（張可昀）單身7年，拜完龍鳳宮月老廟就遇到真命天子宋姓老公，兩人交往快1年閃婚，小甜甜懷孕6個月的絕美寫真昨（31）日曝光，怎麼發現自己懷孕的呢？小甜甜說老公交往期間做好安全措施，竟然還是中獎，小甜甜驗孕6次才敢相信，「發現懷孕的過程對我來說，其實有點驚悚。」

小甜甜驗孕時，第1條線很快就出來了，第2條線則是慢慢浮現。在第2條線從無到有慢慢浮現的過程中，小甜甜也在心裡大叫：「天啊！第2條線好像在跟我招手！」驗出2條線，她先跟老公講了以後，再跟經紀人說。經紀人叫她多買幾個品牌的驗孕棒再驗一次。結果她總共驗了6次孕，每一個驗孕棒都有2條線，這時她才相信：「真的中了！」

一開始不知道自己懷孕，小甜甜仍出外景玩水，上廁所時竟發現有流血，確定懷孕以後，醫師說胎兒有一點不穩，也有開安胎藥給她吃。所幸現在狀況已經穩定，沒再出血。不過身為高齡產婦的小甜甜，也做了更多自費產檢，她直呼：「每次等待檢驗結果，都像在等待考試放榜，心情很忐忑不安！每次過了一關，馬上就又有另一關要過。」

像之前子癇前症篩檢指數偏高，她上網查後發現，得子癇前症好像會很嚴重，她也因此而緊張不已。醫師開阿斯匹靈給她每天服用，也叮囑她「不要自己嚇自己」，並安撫她放輕鬆、不要想太多，醫師說的話也讓她放心不少。

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