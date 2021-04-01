藝人私生活該被檢視？熊熊駁1女劈5男、謝忻認不該無限上綱

熊熊（卓毓彤）、謝忻昨（31）日上宋少卿、阿樂《NOW辯風向》，論戰「藝人私生活該被檢視嗎？」出道9年的熊熊桃花不斷，她認為：「我今天跟誰談戀愛，不影響別人，這種就不該被檢視。」更推崇瘦子護愛金句，「那時候網友瘋狂流言攻擊他女朋友，他除了霸氣官宣之外，也有說『其實不關你們的事』。」

熊熊談到，出道到現在受到很多莫須有、不需要的檢視，「有時候大家會被聳動的標題影響，但是實際事實並非這樣，我們也不可能特別發文說，其實我沒有1女劈5男，他們是我的朋友，這樣很累」，還好她本身個性大剌剌，能正面思考又健忘，「我就看淡一切，憲哥就講過，沒新聞才是最慘的。」

熊熊也說本身不擅長吵架、辯論，還好和小鐘同一隊，「小鐘哥是一個非常安心的存在，有他在就沒那麼緊張，又能開他玩笑，反正我辯論有地方不會我就求救他，他說他會再求救別人，沒有要救我的意思。」

不過謝忻斬釘截鐵認為：「這個工作就是攤在陽光下，沒被檢視說不過去，因為你取之於社會的資源比一般人多，相對來講被檢視是合理。」

謝忻補充，她認為私生活應該被檢視，「但是不是用清教徒的方式無限上綱」，但是圈內朋友沒一個贊同，「大家都說不應該，我可能會變他們的敵人」，不過謝忻願意把私生活攤在陽光下，男友會不會壓力大？謝忻笑認：「會，可是如果沒做什麼壞事，藝人本身被拿出來看是OK。」

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