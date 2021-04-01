【個人意見】本週精選2021/04/01

我本來想寫有色人種進步協會形象獎，也有一部分的照片是來自這個頒獎典禮，但是與其就寫這個典禮，不如加上一些其他材料也比較豐富，所以可以同時看見頒獎典禮的華麗和…不是頒獎典禮的華麗。

我發現Regina King很會利用不走實體紅毯的優勢，穿這樣的衣服走在紅毯上可能會有點狼狽，但是妝髮完整地站在佈景前拍照卻顯得很有氣勢，這衣服也是為了站定位拍照而生的衣服，他看起來像史上最豪華的巧克力包裝。

Cynthia Erivo呈現出一個汽車草裙舞娃娃的概念，就是那種你放在車上會扭動的小物。我喜歡這個二零年代的低腰輪廓加上現代化的合身剪裁，只是衣服跟他整個人有點不搭，這照片幾乎看起來像在挑選衣服的試穿過程。

Tracee Ellis Ross的衣服一看就知道根Lady Gaga唱美國總統就職的設計師是同一人，但那隻鳥在攻擊他的頭髮，還有他的鞋，那不叫穿鞋，那叫登上二樓。

Yara Shahidi延續了在家參加頒獎典禮的睡衣傳統，這次的滿版Logo睡衣顯然很舒適，我覺得是很可愛的度假或居家裝扮，但跟卯起來的別人相比似是簡單了一點。

賈奈兒莫內延續他喜歡的黑白主題，穿了這件展現結實腰線的禮服，金色的首飾搭配恰到好處，我只希望他的頭髮是一個別的顏色，不是這個半包王子麵的氣氛。

薇歐拉戴維斯最近屢次以鮮豔色彩和有趣剪裁出席場合，他看起來很春天也很開心，同時也有點像一尾孔雀魚，一尾容光煥發水質良好的孔雀魚。

而杜鵑心想「誰說窗簾不能穿來參加正式場合！」你仔細看他耳朵上還有綁窗簾的穗子呢。

圖片來自Vogue