鬼才阿水／《當男人戀愛時》嶄新台式電影的新高度

當男人戀愛時，總會開始變得不像自己，我們期盼有更多的改變，用盡各種方法，只為換來喜歡的女人回眸一笑，而這次的這部電影《當男人戀愛時》，我大膽推測將會在金馬獎上斬獲不少獎項，更會在市場上掀起一波全新的熱潮。

講出一個讓人沉浸的故事，拍出一段讓人共鳴的戀曲。

先從我與導演殷振豪認識開始聊起，許多人認識他大概都是從茄子蛋的「浪子三部曲」，或是告五人的《紅》奪得金曲獎最佳MV時認識他，但我正巧是退伍那年開始與他相識，那年2013我才剛退伍沒多久籌組了一個影像工作室，在新竹承接各式各樣的案子來維生，而他在清大畢業後也開始陸續嘗試了各種拍攝，因為距離與年齡相仿，加上頻率相近又很多共同好友，很快我們倆就很有話聊。

那時的他，就是一個眼睛充滿光芒的人。時光飛逝，當他的作品逐漸被業界與觀眾所熟知時，我知道他的一切並不是偶然，而是他歷經了許多挑戰後，終於獲得成功的果實，這是相當不簡單的。

我認為這次《當男人戀愛時》會是成功的電影有四大主軸。

一、情緒的堆疊

情緒的堆疊，一直是影視產業中最為困難的一件事，當每個階段的角色狀態呈現不同的情緒細節時，時常因為拍攝的時序跳躍，導致觀眾在閱讀時容易感到破碎且不連貫，當時我看完後就很訝異整部電影的情緒相當飽滿，且不斷的層層堆疊，讓我們很容易隨著劇情的發展，一同大笑一同淚流。

當天我去的特映會時，女主角許瑋甯就有特別提到，當時因為拍攝是順拍的，所以她在表演上也更能夠得心應手，我認為這是相當聰明且明智的做法，過往為了拍攝方便，我自己很常將同一個場景與動用相同演員的片段一次性拍攝，就很容易造成我前面所提到的問題。

而這次的劇組選擇了較為麻煩但卻帶來更好效果的做法，非常值得。

※後來在與導演聊天的過程中，他很驚訝我竟然注意到這個細節，他的確為此下了充足的功夫，他覺得能被看懂是件很開心的事情～

二、演員的挑選

這次的演員挑選可說是萬中選一，選的恰如其分。

男主角邱澤從我當兵時在追的《小資女孩向前衝》時，就對於他在喜劇與悲劇之間的情緒轉換感到相當印象深刻，而這次的角色帶有濃厚的台灣味，卻讓角色戲而不謔，親近卻不俗氣。

女主角許瑋甯過去從模特兒出身，姣好亮眼的外型一直深受許多人喜愛，後來投入戲劇演出後更是將高度不斷攀升，在戲劇中你從她的細微表情，看見了角色在面對挫折時的掙扎，你不會在戲劇中覺得是一位大美女，卻會為她的清新脫俗與角色賦予的生命而深愛她。

其中配角群內更有三位令我印象深刻。

Lulu黃路梓茵、鍾欣凌、蔡振南，為了不暴雷我就先保留他們在劇中的情節，當你進場觀影絕對可以看見她們在這部劇的表現，成為了本片重要的一大亮點，即使電影散場落幕後，仍會對其表現印象深刻。

三、劇情的節奏

劇情闡述可分為故事本身情節與說故事的節奏。

本片翻拍自韓國暢銷電影《不標準情人》故事情節本身就足夠受到廣大市場的喜愛與肯定，但這次的內容完全的緊緊扣住了台灣的溫暖與親切，不同過去的改編劇，總覺得與我們生長的背景與環境有所落差，這次的內容從場景建構到人物關係，都是從各種精緻的細節累積而成。

這是《當男人戀愛時》與觀眾零距離的核心關鍵。

隨著時間的推進，劇中的角色與故事情節的推動，都會隨著導演說故事的手法往前邁進，這邊不得不大力讚賞擁有優異說故事能力的導演殷振豪，過去的MV歷練，讓他擁有相當精準且流暢的敘事功力，加上與茄子蛋培養的深厚默契，這次茄子蛋的兩首歌曲 《愛情你比我想的閣較偉大》《日常》，對於電影的氛圍塑造更為加分。

有好的故事與會表達的說書人，1+1鐵定能夠大於2。

四、畫面的張力

電影是透過獨立的畫面串接而成，成為一連串的故事，每一個鏡頭的獨立閱讀都有其代表的意義。

或許跟過往經驗有關，畫面的構圖時常能夠看到亮點，跳脫過往通俗的鏡頭使用，而是用更貼近一般大眾的心境呈現，隨著時間推移來找到視角。

進場前我本來擔心這種MV式的唯美鏡頭，是否反而會造成觀眾的閱讀不適，但這次卻成功地跳出框架，找到了全新的呈現方式。

不是非得哭的撕心裂肺就得要特寫眼淚，不是任何情緒張力的畫面就得緊逼觀眾喘不過氣，用一貫的柔和方式，一樣能夠將故事說得很好。

這次進場前，我刻意的不做任何的功課，抱持著成為觀眾的心態前往觀影，前四十分鐘時，更一度讓我以為這是一部輕鬆的笑料電影，卻沒想到劇情急轉直下，當我隨著男女主角一起進入故事中，對於社會底層的無奈與壓迫時，我的淚就不曾停過，在昏暗的電影院中，我都能夠感受那種心疼的情緒揮之不去。

這是一部太值得推薦給大家的電影，更是值得帶著朋友進到電影院觀影的佳作，我敢保證，這絕對是市場與獎項都能雙收的絕佳作品。

「當男人戀愛時」推薦指數100分。 鬼才阿水原文 ●作者：

鬼才阿水／每日21:00睡前推出一支影片。

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