百億富豪老公灑1.5億寵溺「愛馬仕姐」！買下整間愛馬仕商品當生日禮物

▲神田宇乃生日時，老公為她買下整間愛馬仕的商品。（圖／神田宇乃YouTube、IG）

日本演員兼時尚設計師的神田宇乃，上月28日歡慶46歲生日，老公西村拓郎帶她去逛愛馬仕，當神田宇乃準備結帳時，店員表示「店內商品已全部結帳了」，讓她開心的說，這是生日最大的驚喜，相當感謝老公的心意。

神田宇乃在演藝圈是知名貴婦，老公為柏青哥連鎖店老闆西村拓郎，年收破1000億日圓（約台幣約260億）。他們於2007年結婚，當時花了6億日圓（約台幣1.5億元）在日本、夏威夷、馬爾地夫等地舉辦總計9次的婚宴，花錢不手軟。

神田宇乃常在社群媒體炫富，除了於YouTube曬各類精品、服飾，也曾為了帶女兒上小提琴課，出動老公的私人直升機，行為遭到網友攻擊。

西村拓郎接受《女性SEVEN》訪問，透露自己因頭痛住院，確診為腦中風，神田宇乃不辭辛勞家裡醫院往返照顧他與女兒，為了進醫院，每周還配合做2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢，期間從不喊累，讓他非常感動，「我從沒想過原來結婚是這麼棒的事情」。

西村拓郎為了感謝老婆，在她今年46歲生日，直接包下愛馬仕全店商品，隨後帶老婆去高檔餐廳慶生，行為感動神田宇乃，她開心表示，生日那天只有被告知出門時間，上車後被帶到銀座的愛馬仕總店，才發現是老公與女兒給的生日驚喜。

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