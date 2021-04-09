宋仲基恢單後更紅！扮演黑道律師耍帥　人氣指數登上韓劇No.1

韓劇正夯，追韓劇也成為許多人打發時間的娛樂之一，2021上半年不少大咖推出好劇，包含《黑道律師文森佐》、《Penthouse上流戰爭2》、《薛西弗斯的神話》、《怪物》等。《NOWnews今日新聞》民調中，觀眾最愛看宋仲基在《黑道律師文森佐》耍帥，整棟大樓都在搞外遇的《Penthouse上流戰爭2》以10％之差敗給「文森佐」。

在「2021上半年追劇清單看不完！近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？」票選中，由《黑道律師文森佐》以29.96％成為壓倒性勝利。這部也是宋仲基與宋慧喬離婚後，復出螢光幕的首部電視劇，他在劇中飾演黑手黨律師，一開始殺人不手軟，到最後為了鄰居為正義而戰，「失婚反而更紅」魅力再度席捲全球。

《Penthouse上流戰爭》從去年10月開播就話題不斷，劇中100樓的富豪們都在「搞外遇」，甚至每個都有「殺人嫌疑」，狗血故事成功吸引觀眾眼球；今年2月播出的第二季《Penthouse上流戰爭2》將人氣延續下去，甫開播再上演前夫婦「一夜情」、「殺人」等重口味橋段；最新一集更在首爾市飆破30％收視率；也以19.27％拿下票選第二名。

第三名觀眾最愛的韓劇，則是由視帝曹承佑、朴信惠主演的《薛西弗斯的神話》，故事主題雖然是時空穿越，但男女主角經歷超乎常理的時空後，找到彼此並解決「危險祕密」，推理題材搭上人氣男女主角，開播就掀起話題，並以16.03％成為夯劇季軍。完整《NOWnews今日新聞》民調可點此觀看。

更多精彩報導,詳見《NoWnews今日新聞》網站

※本文由《NOWnews今日新聞》授權報導,未經同意禁止轉載