緊急報平安！男星返花蓮火車上睡著「短暫失聯」　擦身太魯閣號出軌意外

今（2）日早往台東的太魯閣號於花蓮縣大清水隧道出軌，車輛擦撞隧道壁，車廂變形，袁姓司機員當場死亡，傷亡慘重。而原住民歌手王宏恩因為在火車上睡著，一度與外界失聯，事後則是在臉書報平安。 王宏恩發文提到：「今天一早坐火車準備回台東，昨夜根本也沒辦法好好睡，畢竟整理行李弄得滿晚的，然後又怕睡過頭趕不上火車，所以好不容易趕上火車，坐上位置直接倒頭就睡，但睡沒久多電話就一直響，我想說到底是怎麼一回事…沒想到竟然是我坐的前一班火車發生重大的撞擊出軌事件，於是直接就上網看網路新聞的報導，沒想到造成這麼多傷亡，實在很震驚也感到傷心，心裡想…怎麼又發生火車的重大意外，而且就在我坐的這一班的前一班…」

他也在文中表示，現在火車卡在花蓮的和平站等通車，不斷聽火車的廣播說要在這裡臨時停車，「我除了要跟大家報平安之外，也邀請大家為這次火車撞擊出軌造成的傷亡一起來祈禱。然後祝福大家，不管是回家掃墓或出遊，這個假期大家都能平平安安。」貼文一出後，藝人陳建州（黑人）隨即在底下留言：「看到新聞真的非常擔心，一直打給你都不接！真的差點哭出來…」

此外，歌手古曜威差點搭上發生意外的太魯閣號，他也在社群媒體上發文報平安，透露：「前往花蓮途中，很遺憾看到了那則新聞⋯現在前往花蓮的道路上有空出許多道路，是為了給予專門救援的救護車、救援車所使用。懇請大家遇到救援車經過懇請大家讓道…」

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